Ai domiciliari il ventenne che ha investito una coppia sulla 106, oggi i funerali di Sgotto

La compagna di Pasquale Sgotto è ancora ricoverata in rianimazione all’ospedale di Cosenza.

SIDERNO (RC) – I funerali di Pasquale Sgotto si terranno oggi pomeriggio alle ore 15,30 nella chiesa di Santa Maria dell’Arco a Siderno ma la sua compagna Paola Bersano di 43 anni, non potrà neanche dargli l’ultimo saluto perchè ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza. Intanto è stato sottoposto a fermo, e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, il 20enne di Portigliola che verso la mezzanotte di sabato scorso, sulla statale 106 a Locri, ha investito con la sua Mercedes classe B e ucciso l’imprenditore di Siderno. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Locri, su disposizione del sostituto procuratore Vincenzo Toscano.

La coppia è stata investita mentre stava attraversando la strada per andare a prendere la propria auto e fare rientro a Siderno dopo aver visto un film nel cinema di Locri. Dopo l’impatto il giovane si è subito fermato e nonostante fosse ancora in stato di choc ha chiamato i soccorsi. Il Comitato dei Commercianti di Siderno per dare un segno di vicinanza alla famiglia colpita negli affetti più cari, osserverà un’ora di chiusura delle proprie attività in segno di lutto oggi dalle ore 16,00 alle ore 17,00, subito dopo il funerale di Pasquale Sgotto.