Giovane aggredito a Falerna con un’ascia e una motosega

Ivoriano aggredito da tre persone rintracciate e arrestate



FALERNA (CZ) – Avrebbero tentato di rapinare un giovane ivoriano e per questo sono stati arrestati dai carabinieri di Falerna. Si tratta di Dario Mendicino, di 53 anni, Rosen Bonko Minchov 28 anni e Georgi Dodnikov 39enne. Il fatto è accaduto a Falerna, vicino ad un bar sul lungomare. L’ivoriano è stato avvicinato da tre persone che gli hanno chiesto il telefono cellulare per fare una telefonata. Al suo rifiuto, uno dei tre lo ha colpito con un pugno al volto e poi con una coltellata alla mano. Ne è nata una breve colluttazione durante la quale gli altri due hanno preso dalla loro auto un’ascia ed una motosega ed hanno minacciato il ragazzo che è riuscito a fuggire ed a raggiungere a piedi la vicina Stazione carabinieri di Falerna. Mentre il giovane veniva medicato per la frattura del setto nasale e il taglio sulla mano, sono scattate le ricerche. I militari hanno rintracciato poco dopo gli aggressori, ancora in zona, e l’auto a bordo della quale sono stati recuperati gli attrezzi usati per l’aggressione.