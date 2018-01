Maltempo, Oliverio fa la conta dei danni e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza

Situazioni critiche causate dal forte vento che ha danneggiato, soprattutto in alcuni contesti territoriali, le colture e le strutture al servizio della produzione agricola

CATANZARO – “I danni causati alle imprese agricole dal maltempo che ha sferzato la Calabria nelle scorse ore saranno oggetto di un’approfondita verifica e, conseguentemente, valuteremo l’attivazione delle procedure per l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza”. E’ quanto afferma, in una nota, il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, parlando dei danni provocati dal maltempo in Calabria. “Da più parti – aggiunge Oliverio – ci vengono segnalate situazioni critiche causate dal forte vento che ha danneggiato, soprattutto in alcuni contesti territoriali, le colture e le strutture al servizio della produzione agricola. Il Dipartimento regionale, cosi come accaduto in passato, farà quanto necessario per consentire alle aziende colpite di affrontare e superare questa ennesima difficoltà.

La produzione agricola ed agroalimentare, ancora una volta è costretta a subire non solo le storture e le imprevedibili condizioni del mercato, ma si trova sempre più frequentemente a dover fronteggiare gli effetti devastanti di cambiamenti climatici sui quali, ancora, non c’è la necessaria consapevolezza da parte di tutti. A testimonianza di ciò – conclude il Presidente della Regione – giova ricordare che, appena due giorni fa, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. n. 1651 ha approvato la declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della nostra regione dal primo aprile al ventidue settembre dello scorso anno”