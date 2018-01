Nuova gestione al Temesa, tutto pronto per ‘coccolare’ gli ospiti (FOTO)

Numerosi servizi, escursioni, centro benessere, piscine, stutture sportive per divertirsi rilassandosi in un ambiente totalmente rinnovato

NOCERA SCALO (CZ) – Il Temesa Hotel Resort si presenta con una nuova veste. La splendida struttura che affaccia sul golfo di Nocera Terinese da pochi mesi ha cambiato gestione e portato a termine un eccellente lavoro di ammodernamento. Il Temesa Village della Aegjpius srl di Bardolino (VR) da Ottobre del 2017 è amministrato da Antonio D’Errico della Zelzar Holidays & Travel srl di Verona. Un cambio di gestione che ha inteso rilanciare i servizi offerti ai clienti potenziando la qualità dell’accoglienza e delle infrastrutture. Un ammodernamento studiato per fornire il massimo del comfort e una miriade di possibilità di svago per gli ospiti durante tutte le stagioni. Ideale per le famiglie il nuovo Temesa Hotel Resort consente di usufruire di piscine (per bimbi e adulti), campi da tennis, campo da calcio, bar, ristorante e di un centro benessere appena inaugurato. Al suo interno sauna, doccia emozionale, sala per trattamenti estetici e sala massaggi. Una vera e propria Spa costruita per il relax degli ospiti che potranno comodamente accedervi senza dover allontanarsi dal resort.

Per chi invece intende non rinunciare alle attività ‘fuori porta’ il Temesa Hotel Resort grazie alla partnership delle più accreditate guide turistiche della zona organizza escursioni in barca, rafting e visite guidate alla scoperta di una delle aree più suggestive della Calabria. Le famiglie che hanno deciso di trascorrere una vacanza serena e spensierata saranno premiate con sconti fino al 50% per ogni bimbo e ospitalità totalmente gratuita per i non ha ancora compiuto i tre anni d’età. Per i bambini lo staff del Temesa Hotel Resort ha riservato diversi programmi di intrattenimento ed animazione con mini club (fino ai cinque anni), junior club e un parco giochi di oltre mille metri quadri completamente rinnovato.

Piano bar invece per gli adulti che potranno godersi il panorama ascoltando buona musica e trascorrendo piacevoli ore di socialità insieme agli altri ospiti. Inoltre a partire dalla nuova gestione il Temesa Hotel Resort ha iniziato con successo ad allestire incontri di ogni tipo all’interno della spaziosa sala convegni e cerimonie eleganti con uno stile sobrio e moderno nella nuova sala ricevimenti. Un’occasione imperdibile per immergersi in un ambiente accogliente e familiare a due passi dal mare in una struttura a quattro stelle tra le più prestigiose della Calabria. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook del Temesa Hotel Resort o contattare lo staff scrivendo ad info@temesaresort.it oppure chiamando lo 0968-1901400.