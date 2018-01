Attacco alla ‘ndrangheta: sequestrati beni per un valore di 570mila euro

Sequestrati beni ad appartenenti alla ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata “Zagari – Fazzalari – Viola” e “Maio – Cianci”



REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di: Canfora Agostino, nato a Taurianova nel 1985; Fazzalari Domenico Antonio, nato a Taurianova nel 1984; Fazzalari Domenico, nato a Taurianova nel 1974; Fazzazari Michele, nato a Rizziconi nel 1957; Fazzalari Salvatore, nato a Taurianova nel 1986; Maiolo Carmelo, nato a Taurianova nel 1962; Milidona Leonardo, nato a Taurianova nel 1982; Scariato Sandro, nato a Taurianova nel 1986; Zagari Carmelo, nato a Taurianova nel 1969. Tutti ritenuti appartenenti alla ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata “Zagari – Fazzalari – Viola” e “Maio – Cianci” operanti in Taurianova e zone limitrofe.

In particolare i Carabinieri hanno sequestrato l’impresa individuale denominata “Furfaro Rosa”, un immobile, conti correnti, libretti di deposito, titoli, azioni e obbligazioni riconducibili ai destinatari della misura restrittiva ed a soggetti appartenenti ai loro nuclei familiari per un valore complessivo di 570.000 euro circa. Il provvedimento è originato a seguito di plurimi e convergenti segmenti investigativi volti a far luce sull’operatività della consorteria criminale nel territorio di Taurianova confluiti nell’operazione “Terramara-Closed”. I beni sequestrati sono stati affidati per la custodia e per l’ordinaria amministrazione ad un amministratore giudiziario nominato dall’Autorità Giudiziaria.