Da oggi al via le domande dei bandi Garanzia Giovani

La data di chiusura per la presentazione delle domande sarà stabilita dal Dipartimento in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie

CATANZARO – Il Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche sociali” della Regione Calabria comunica che sono aperte le piattaforme per la partecipazione agli avvisi “Garanzia Giovani Tirocini” e “Garanzia Giovani Orientamento al lavoro”. La data di chiusura per la presentazione delle domande sarà stabilita dal Dipartimento in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie. Per accedere alla piattaforma è necessario collegarsi al portale Calabria Europa nelle pagine dedicate agli avvisi, consultabili ai link di seguito indicati.