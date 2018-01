Omicidio Parretta, proclamato il lutto cittadino

Il giovane 18enne è stato ucciso nella propria abitazione dal vicino di casa, in preda ad un raptus, a colpi di pistola. Chiesto in prefettura l’istituzione di un tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico

CROTONE – Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese ha proclamato il lutto cittadino a Crotone nel giorno dei funerali di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso nel pomeriggio di ieri con una calibro 38 dal vicino di casa Salvatore Gerace, 57 anni, in arresto.

“Davanti alla morte di un ragazzo avvenuta nelle circostanze drammatiche in cui si è verificata – afferma Pugliese – il sentimento di sgomento e di dolore è unanime e condiviso. Ma in questo momento deve soprattutto prevalere il sentimento di cordoglio nei confronti della famiglia colpita negli affetti più cari”.

“Questa morte – aggiunge il sindaco di Crotone – appartiene a tutti noi. La morte di Giuseppe appartiene a tutta la comunità cittadina. Per questo motivo proclamo per il giorno dei funerali il lutto cittadino come segno di vicinanza alla famiglia ma anche per chiedere all’intera comunità di Crotone di rimanere unita perché la luce della speranza continui ad essere accesa.

Essere uniti, stringendosi intorno al dolore della famiglia, della mamma, è un dovere che ciascuno di noi deve sentire. Lo dobbiamo alla memoria di Giuseppe, ai giovani della nostra città, a noi stessi”

Il primo cittadino ha riunito d’urgenza la giunta comunale in seduta straordinaria. Il Comune si farà carico delle spese per i funerali di Giuseppe Parretta e si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile devolvendo l’eventuale risarcimento derivante dal giudizio in azioni a sostegno della tutela dei minori e delle famiglie in difficoltà.

Nel corso della riunione dell’esecutivo comunale, riporta un comunicato, gli assessori hanno espresso il proprio dolore e la tristezza per quanto accaduto confermando la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali. La Giunta ha poi chiesto al Prefetto “l’immediata istituzione di un tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico con azioni specifiche per il centro storico cittadino”