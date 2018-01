Il corpo era carbonizzato, si ipotizza sia stato ucciso e dato alle fiamme

REGGIO CALABRIA – I resti di un cadavere carbonizzato sono stati trovati stamani, a Reggio Calabria, in un’automobile Peugeot 206 incendiata. A trovarlo, in Piazzetta Modenelle, nel quartiere Arghillà, sono stati gli agenti della Polizia di Stato. Ucciso e gettato nel bagagliaio della sua auto poi incendiata. E’ questa la fine fatta da un incensurato 69enne di Villa San Giovanni i cui resti sono stati trovati sotto la vettura nel quartiere Arghillà, alla periferia di Reggio Calabria. La sua identità, ufficialmente, non è stata accertata e la risposta definitiva verrà solo dall’esame del dna, ma gli investigatori della Squadra mobile reggina sono praticamente certi che si tratti del proprietario dell’auto, Antonio Barresi. La conferma indiretta è venuta anche dai familiari che, sentiti stamani, hanno riferito di non avere notizie del congiunto dalla serata di ieri quando non ha fatto rientro a casa.

Ma perché l’anziano, incensurato, è stato ucciso? E’ questa la domanda alla quale dovranno rispondere gli investigatori della Mobile e che al momento sembra non avere risposta, colorando di giallo i contorni della vicenda. I resti di Barresi sono stati trovati dalla polizia intervenuta per un’auto distrutta da un incendio in Piazzetta Modenelle, ad Arghillà, quartiere dormitorio a nord di Reggio Calabria dove si trova uno dei carceri della città e dove vive una folta comunità rom. Un quartiere che confina con il territorio comunale di Villa San Giovanni, città dove la vittima viveva. Giunti sul posto gli agenti hanno fatto la macabra scoperta. Sotto l’auto hanno trovato quel che restava del cadavere di Barresi. Sul fatto che si tratti di un omicidio, gli investigatori non hanno dubbi.

Per come sono stati trovati i resti, l’ipotesi è che la vittima sia stata uccisa, il corpo caricato nel bagaglio dell’auto poi incendiata. Le fiamme ed il calore hanno sciolto il vano facendo cadere i resti del corpo sotto la vettura. Su come sia stato ucciso l’uomo la risposta potrà venire solo dall’autopsia. Sul movente del delitto, gli investigatori propendono, in questa fase, per la sfera privata. Barresi – se sarà confermato che è lui la vittima – era incensurato e non risulta avesse contatti con ambienti della criminalità. Per cercare di fare luce sul mistero del suo omicidio, gli investigatori della polizia hanno già iniziato a sentire familiari e amici della vittima per cercare di ricostruire le ultime ore di vita e chiarire se negli ultimi tempi potesse avere avuto contrasti, e di che natura, con qualcuno.