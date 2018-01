Cittadini mobilitati per l’aeroporto Sant’Anna di Crotone attesa protesta

L’amministrazione ha già messo a disposizione pullman per la manifestazione presso la sede della Sacal

CROTONE – “Immediata e reale apertura dell’aeroporto S. Anna e verità sul futuro dello scalo”. E’ quanto chiederà la popolazione di Crotone, della sua provincia e della fascia ionica nel corso della manifestazione che si terrà il prossimo 19 gennaio a Lamezia presso la sede Sacal. E’ stato ribadito lo scorso giovedì, nel corso della riunione operativa che il sindaco Pugliese ha avuto con le associazioni, i sindacati, i comitati cittadini a sostegno dell’aeroporto, i capigruppo consiliari. L’amministrazione ha già messo a disposizione pullman per la manifestazione e sta raccogliendo le adesioni che giungono ora dopo ora. Tutte le associazioni, le organizzazioni sindacali, i comitati sono al lavoro per sensibilizzare i propri aderenti alla mobilitazione collettiva per il diritto alla mobilità.