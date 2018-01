Danneggiano con calci e pugni distributori automatici: individuati 5 ragazzini

Si tratta di due 14enni, che sono stati denunciati e tre 13enni, segnalati alla Procura

VIBO VALENTIA – Nei giorni scorsi in via Libertà a Tropea, sono stati compiuti danneggiamenti, attraverso pugni e calci; ai danni dei distributori automatici e sistema di videosorveglianza. Oggi i Carabinieri hanno individuato i responsabili: sarebbero cinque ragazzini, due 14enni e tre 13enni, tutti del luogo. I due 14enni sono stati denunciati alla Procura dei minori di Catanzaro. I tre ragazzi di 13 anni sono stati invece solo segnalati alla Procura poichè per la giovane età non ancora imputabili.

