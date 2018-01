Fuga di gas, evacuati gli alunni di una scuola elementare

A rendere noto l’episodio è il Codacons. Il forte odore sarebbe stato già segnalato nella giornata di ieri.

ROCCELLETTA DI BORGIA (CZ) – I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per una fuga di gas nella scuola “G. Sabatini” in via Aldo Moro a Roccelletta di Borgia, nel Catanzarese. Gli insegnanti, spiega l’associazione dei consumatori che ha reso nota la vicenda, avevano provveduto a condurre fuori i bambini portandoli al sicuro nel piazzale antistante la chiesa. Ma il Codacons “pretende delle spiegazioni dall’amministrazione comunale di Borgia, atteso che già nella serata di ieri erano state riscontrate anomalie, tant’è che questa mattina, all’entrata, alcuni genitori avevano notato la presenza di un tecnico oltre a percepire l’odore caratteristico di una perdita di gas”.

Per il Codacons appare “intollerabile esporre a rischi oltre un centinaio di bambini – afferma Francesco Di Lieto – e sarebbe stato doveroso impedire l’accesso a scuola”. Di Lieto dunque chiede al Comune di Borgia “se risponda al vero che già nella giornata di ieri era stata segnalata una perdita di gas nell’edificio scolastico e, ciononostante, è stato sottovalutato il rischio, tanto da consentire l’accesso dei bambini a scuola”.