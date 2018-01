Giovane muore schiacciato sotto il trattore mentre lavora nel suo terreno

La tragedia è avvenuta a Maida. A perdere la vita un giovane lametino di 32 anni.

MAIDA (CZ) – Non ha avuto scampo F.D. di 32 anni che ieri ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore agricolo sul quale stava lavorando. Il mezzo munito di scuotitore, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato. Il giovane che si trovava alla guida del mezzo è deceduto sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale che hanno messo in sicurezza il mezzo che si trovava in un tratto di terreno in forte pendio, consentendo il recupero del corpo del giovane. Sul posto i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e il medico legale per accertare il decesso.