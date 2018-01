Ruba un’auto ma il proprietario lo vede circolare in città, arrestato pregiudicato

Il proprietario della vettura presa di mira ha notato la sua auto, che gli era stata rubata, circolare in città e guidata da uno sconosciuto. La polizia ha così arrestato un pregiudicato di 45 anni

REGGIO CALABRIA – La Polizia di Stato ha arrestato con l’accusa di ricettazione Marco Bufo, 46enne reggino, pregiudicato. Gli agenti sono stati allertati da un cittadino che ha segnalato loro, di aver notato la propria automobile una Fiat 500, già denunciata quale oggetto di furto, che circolava in città e condotta da uno sconosciuto. Lo stesso proprietario ha iniziato a seguire l’auto che aveva intrapreso il tratto autostradale dalla corsia di accelerazione Cardinale Portanova, direzione sud.

L’operatore della Polizia di Stato in servizio presso la centrale operativa, dopo aver suggerito all’utente in linea di non prendere iniziative ma di continuare a seguire la Fiat 500 a debita distanza, ha allertato immediatamente il personale delle Volanti che nei pressi di Via San Giuseppe, ha bloccato la vettura fiat 500. Vani sono stati i tentativi del conducente della 500 di far perdere le proprie tracce tra i vicoli cittadini. L’uomo, identificato in Marco Bufo, pregiudicato, è stato arrestato e dopo l’udienza di convalida è stato collocato in regime di arresti domiciliari presso una clinica riabilitativa per tossicodipendenti. All’esito degli accertamenti, la Fiat 500 è stata riconsegnata al legittimo proprietario.