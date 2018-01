Incendio in un capannone dei cantieri nautici “Ranieri”

Il rogo secondo i primi riscontri sarebbe stato originato per cause accidentali. Sul posto i vigili del fuoco, mentre le indagini sono state avviate da carabinieri

SOVERATO (CZ) – Sarebbe di natura accidentale, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, l’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri a Soverato in un capannone dei cantieri nautici “Ranieri“. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, che hanno circoscritto l’incendio limitando al massimo i danni. I carabinieri hanno avviato le indagini, ma dai primi rilievi tecnici l’ipotesi prevalente che é emersa é che le fiamme abbiano avuto origine da un corto circuito. Sul posto, tra l’altro, non sarebbero state rilevate tracce di liquido infiammabile. Le indagini, comunque, saranno ulteriormente approfondite per scongiurare definitivamente la causa dolosa.