Opportunità di ‘lavoro’ nel settore agricolo e ambientale (BANDI E PROGETTI)

Servizio civile per l’agricoltura sociale. Si cercano inoltre 1.341 giovani da inserire nel settore dell’educazione ambientale



ROMA – Formazione di giovani da impiegare in agricoltura o nel settore dell’educazione e promozione culturale in materia di ambiente, alimentazione e biodiversità. E’ l’obiettivo di due bandi della presidenza del Consiglio, Servizio civile, per la selezione complessivamente di 1.830 volontari da impiegare in progetti nell’ambito delle finalità istituzionali del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Il primo bando Bando prevede la selezione di 489 volontari di servizio civile che saranno impegnati in 47 progetti. Il secondo la selezione di 1.341 volontari da impiegare in 150 progetti di servizio civile per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani” – PON IOG, (Garanzia Giovani). In particolare, questo secondo bando è dedicato ai giovani NEET, cioè giovani non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione e si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo. Le domande di partecipazione, redatte secondo le indicazioni contenute nei due bandi consultabili sul sito www.serviziocivile.gov.it devono pervenire entro e non oltre le 14.00 del 5 febbraio 2018.