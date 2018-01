In Calabria musei e aree archeologiche gratis domani

Per gli amanti dell’arte e della cultura prima domenica del mese gratuita nei musei e aree archeologiche della provincia di Cosenza e Catanzaro

CALABRIA – Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo rinnova l’iniziativa “Domenica al Museo” con l’apertura gratuita dei luoghi della cultura, introdotta dalla riforma del piano tariffario e degli orari d’apertura dei musei voluta dal ministro Dario Franceschini che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese: monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Una iniziativa in vigore dal luglio 2014 che ha visto l’apprezzamento degli amanti della cultura e non con una partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. Di seguito i musei, i monumenti e le aree archeologiche aperti gratuitamente in Calabria nelle province di Cosenza e Catanzaro

COSENZA

Galleria Nazionale di Cosenza – via Gian Vincenzo Gravina – Cosenza. Orario: Martedì e Domenica 10 – 18. Chiusura settimanale Lunedì – nessuna prenotazione

Museo dei Brettii e degli Enotri – via Sant’Agostino – Cosenza Orario: martedì – venerdì: 9.00 – 13.00, 15.30 – 18.30 (feriali) sabato – domenica: 10.00 – 13.00

Museo archeologico nazionale – piazza Giovanni XXIII – Amendolara Orario: Martedì e Domenica 9 – 19. Chiusura settimanale Lunedì – nessuna prenotazione

Museo archeologico nazionale della Sibaritide – Località Casa Bianca – Cassano allo Ionio Orario: Martedì e Domenica 9 – 19. Chiusura settimanale Lunedì – nessuna prenotazione

Parco archeologico di Sibari – strada Statale 106 Jonica km 24 – Cassano allo Jonio Orario: Martedì e Domenica 9 – un’ora prima del tramonto. Chiusura settimanale Lunedì – nessuna prenotazione

Parco Archeologico di Laos Santa Maria del Cedro – Via degli Scavi – Santa Maria del Cedro. Orario: 9.00-15.00; Prenotazione: Nessuna

Antoquarium di Torre Cimalonga Largo Cimalonga, 7 – Scalea

Orario: Martedì-Domenica 9.00-19.30 Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

CATANZARO

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium via Scylletion – Borgia

Orario: Martedì-Domenica; Museo: 9.00-13.00; Parco: 9.00-un’ora prima del tramonto Chiusura settembre