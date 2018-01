Al via i saldi invernali: famiglie pronte a spendere circa 331 euro in abbigliamento e calzature

In Calabria avranno inizio domani 5 gennaio e si concluderanno il 28 febbraio

COSENZA – Come ogni inizio di anno tornano anche per il 2018 i saldi invernali. In Calabria avranno inizio il 5 gennaio e si concluderanno il 28 febbraio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio Nazionale ogni famiglia spenderà in media 331 euro. Il budget a persona sarà di 143 euro per un giro d’affari complessivo di 5,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, dalle indagini condotte dal Centro Studi di Confcommercio Cosenza, emerge che il 59% degli intervistati acquisterà almeno un prodotto in saldo, segno che la propensione agli acquisti rimane tendenzialmente in linea con quella dello scorso anno (erano il 60% nel 2017).

Dall’analisi condotta su un campione rappresentativo emerge inoltre la netta preferenza all’acquisto di capi d’abbigliamento e calzature. Seguono accessori e prodotti tecnologici.

Con riferimento alle percentuali di sconto applicate, i 2/3 delle imprese intervistate hanno dichiarato che applicheranno inizialmente una diminuzione tra il 30% e il 50%, che successivamente sarà incrementata fino al 70%. “La spesa per gli acquisti in saldo per valore sarà leggermente inferiore a quella dell’anno scorso, ma in linea con il momento. Di certo anche quest’anno non assisteremo alla corsa agli acquisti dopo un Natale ancora sospeso tra una crisi che sembra volgere al termine ed una ripresa ancora debole almeno nel fashion retail. Le vendite di fine stagione saranno sempre una straordinaria opportunità per i consumatori, ma per le imprese continuano a non essere sufficienti a colmare il gap di consumi”. E’ quanto ha dichiarato Maria Cocciolo, Direttore di Confcommercio Cosenza, a commento dei dati.

