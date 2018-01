Gambarie d’Aspromonte finalmente si scia: riparato il guasto alle seggiovie, riaprono gli impianti

In attività tutti i giorni dalle 8:30 alle 16. Garantito l’accesso sugli impianti anche ai pedoni

GAMBARIE D’ASPROMONTE (RC) – Tutto è pronto a Gambarie d’Aspromonte, anche in virtù della nevicata delle ultime ore, per l’avvio della stagione sciistica. Da oggi, dopo il sopralluogo direttore delle piste che ha fatto seguito al collaudo e l’uscita dei “gatti delle nevi” per la “battitura”, la struttura riparte. Finalmente superati i problemi dei giorni scorsi, il Comune di Santo Stefano fa sapere che si può dare ufficialmente il via all’apertura della stagione sciistica a Gambarie d’Aspromonte. “Il costo degli impianti – è scritto in una nota del Comune – è rimasto invariato e include in più l’accesso alla sciovia Mareneve ricostruita l’anno scorso. Disponibile, inoltre, il wi-fi free nell’area adiacente alla Piazza“. Gli impianti di risalita per la gioia dei turisti e dei tanti amanti degli sport invernali, saranno aperti dalle 8.30 alle 16. Inoltre, sarà garantito l’accesso sugli impianti anche ai pedoni.