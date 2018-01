Lavoratori precari sul piede di guerra: “Codardia dei sindaci calabresi”

USB: “I soldi sono stati stanziati. I lavoratori sanno distinguere un falso amministratore da uno serie e capace sotto campagna elettorale”

CATANZARO – “Si ingarbuglia la vicenda LSU LPU calabresi: fino a quando non c’era da assumersi responsabilità in termini contrattuali – si legge in una nota di USB Calabria – i vari sindaci hanno fatto la parte dei leoni con gli LSU LPU, gente indispensabile, bisogna contrattualizzarli... riconoscere tutte le prerogative contrattuali, battaglie e missive contro chi si opponeva ad un loro smembramento!! Ora che il governo ha stanziato i soldi per la contrattualizzazione anche per il 2018 – la regione ha messo la parte mancante dei finanziamenti con l’approvazione del bilancio 2018/2020 – ai sensi della legge 147/2013, con indicazione operative per gli Enti che possono provvedere alle proroghe dei contratti, relative al personale LSU/LPU, con l’estensione della scadenza al 31/12/2018, attraverso le sotto specificate modalità: una Delibera di Giunta di presa d’atto della presente circolare, alla quale dovrà essere allegata l’appendice di proroga contrattuale (secondo lo schema allegato), nonché l’elenco dei lavoratori interessati con le relative categorie; sottoscrizione dell’appendice di proroga ed obbligo alle Amministrazioni comunali di indirizzo a mantenere ferme tutte le altre clausole contrattuali, con particolare riguardo all’orario di lavoro settimanale che dovrà essere pari a massimo 26 ore ed alla qualifica originaria.

Ora che bisogna assumersi un minimo di responsabilità come amministratore la codardia fa novanta, con argomenti inesistenti ed informazioni non complete hanno paura che avendo svolto 36 mesi di contrattualizzazione e non fidandosi l’un l’altro della politica regionale e dei referenti politici nazionali alla stregua “dei capponi di Renzo” li dovrebbero assumere i singoli comuni e si agitano per non formare i contratti. Come se fosse una cosa fuori dal mondo la stabilizzazione e contrattualizzazione di questi lavoratori che da anni sono impegnati nel portare avanti i comuni calabresi, se manca qualche norma basta una delibera regionale e si procede, giammai si blocca un intera calabria. Non siamo a difendere la regione Calabria, che ribadiamo, in questi anni le responsabilità politica sono molteplici, se siamo l’ultima regione d’Italia in termini di lavoro non ha bisogno di commenti; ma ha inviato nota ai comuni assicurando la copertura finanziaria e invitandoli a procedere alla contrattualizzazione non capiamo cosa dovrebbe emanare ancora! Una circolare che li assume direttamente la regione?? Visto che i soldi sono stati stanziati! Che la regione li assorbe nel suo organico e poi li destina ai soli comuni che li vuole contrattualizzare? Che ce lo dicessero come USB, stiamo conducendo questa battaglia da anni attraverso la legge “madia” o la circolare 3/2017 della funzione pubblica – ed anche in queste ore con gli enti locali – e non molleremo fino a quando tutti i comuni calabresi non saranno alla pari in termini di assunzioni degli LSU LPU: invitiamo i sindaci a non sciogliersi come neve al sole!! I lavoratori sanno distinguere un falso amministratore da uno serie e capace siamo sotto campagna elettorale ed il tempo è il miglior galantuomo!!!!!”