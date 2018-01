Botti di capodanno, bimba ferita di striscio da un proiettile vagante

All’indomani dei festeggiamenti di Capodanno si contano i feriti. In Calabria nove persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici

CATANZARO – Una bambina di 5 anni è stata ferita in maniera lieve da un proiettile vagante che l’ha raggiunta, seppure di striscio, durante i festeggiamenti per il capodanno a Crotone. Secondo la ricostruzione della polizia, la piccola, poco dopo mezzanotte, era in terrazza con i familiari quando è stata sfiorata all’altezza delle costole da un proiettile sparato presumibilmente dalla strada sottostante. Subito soccorsa e portata nell’ospedale della città, la piccola è stata giudicata guaribile in pochi giorni. Il fatto è accaduto sul lungomare Cristoforo Colombo dove erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno.

In totale altre otto persone, tra le quali un ragazzino di 12 anni, sono rimaste ferite per l’esplosione di botti e fuochi d’artificio ma, secondo quanto riferito dalla polizia, si tratta per tutti di lievi escoriazioni o bruciature giudicate guaribili in pochi giorni dai medici. Cinque ferimenti sono avvenuti nel cosentino ed altre tre nel lamentino, in provincia di Catanzaro.