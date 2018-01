Minore travolto e ucciso da un’auto sulla statale 106

Era piedi il ragazzino e stava camminando a bordo strada quando è stato travolto da un’auto

REGGIO CALABRIA – Un giovane africano di 17 anni B.A., è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106, nel territorio del Comune di Portigliola, in provincia di Reggio Calabria. La vittima ospite di un centro di accoglienza straordinario per migranti, la “Cooperativa Olimpia”, stava camminando lungo la Statale in una zona poco illuminata. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia stradale di Siderno e Palmi, è stato prima investito da una Citroen e sbalzato sulla corsia opposta dove è stato travolto da un’Alfa Romeo 147. I conducenti delle due vetture si sono subito fermati per prestare soccorso, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare.