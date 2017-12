Impianti risalita del complesso Gambarie bloccati per un guasto

La nevicata avvenuta ieri notte avrebbe permesso l’apertura ufficiale delle piste





REGGIO CALABRIA – Gli impianti di risalita di Gambarie d’Aspromonte sono fermi a causa di un guasto. Lo rende noto il Comune di Santo Stefano in Aspromonte. “Come gia’ preannunciato – si legge in una nota – le nevicate cadute nei giorni passati non erano sufficienti a garantire l’apertura delle piste quindi ci ha permesso soltanto di preparare il sottofondo compattando la poca neve presente (la cosiddetta “cingolatura”) in attesa della nevicata avvenuta ieri notte. Non è stata tantissima, – continua la nota – ma era sufficiente a dare il via all’apertura ufficiale delle piste. Infatti dopo il sopralluogo del direttore di pista e l’uscita ieri dei gatti delle nevi per la “battitura” delle piste, le stesse potevano esser aperte ufficialmente e quindi iniziare la stagione sciistica. Nel frattempo, nel far girare gli stessi impianti, è saltato un trasformatore ed ha bloccato la seconda seggiovia, si e’ provato a sostituirlo adattandone un altro, gli operai ci hanno lavorato fino alle 18.30 ma purtroppo non c’e’ stato nulla da fare. L’impianto – è scritto – non funziona senza quello originale. Pertanto adesso occorre aspettare l’arrivo della ditta trentina specializzata per la sostituzione. Speriamo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo la prima seggiovia sarà regolarmente funzionante nella speranza che la neve continui a cadere e che quindi diventi praticabile la pista Nord”.