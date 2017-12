Pericoloso testacoda sulla strada statale 106, tre feriti

A sbandare e schiantarsi sul guard rail è stata una Mini Cooper

CATANZARO – Ennesimo sinistro sulla statale jonica. Pericoloso testacoda sulla ‘strada della morte’. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa notte intorno alle 2.00 sulla ss 106 per un incidente stradale avvenuto in Località Bellino di Catanzaro, direzione Catanzaro Lido. L’auto coinvolta è stata una Mini Cooper con a bordo tre passeggeri. Gli stessi, feriti in modo non grave, sono stati trasportati d’urgenza dai sanitari del 118 pressol’Ospedale Pugliese di Catanzaro.

Il conducente, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un guard rail. Sembrerebbe che a far sbandare la Mini Cooper sia stata la rottura improvvisa di un giunto della ruota che con la velocità avrebbe reso il mezzo incontrollabile. Grazie ai Vigili del Fuoco, è stato possibile mettere immediatamente in sicurezza la vettura. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza e l’Anas per il ripristino della viabilità.