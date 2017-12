Quattro quintali di botti sequestrati tra le bancarelle

La Guardia di Finanza nell’ambito di un blitz ha sequestrato oltre quattro quintali di botti illegali e denunciato quattro persone.

CROTONE – I finanzieri hanno effettuato diverse perquisizioni finalizzate ad individuare la detenzione abusiva di materiale esplodente destinato alla vendita abusiva, in quanto privo della licenza commerciale e autorizzazione di Polizia. Le Fiamme Gialle pitagoriche hanno quindi proceduto al sequestro di oltre 4 quintali di fuochi d’artificio detenuti in parte in vari magazzini della città od occultati sotto le bancherelle spuntate ovunque. La sinergia tra i vari Reparti del Corpo ed il numeroso dispiegamento di forze ha portato al sequestro di numerosissimi prodotti pericolosi tra i quali erano presenti anche quelli artigianali, i cosiddetti missili di “Kim ‘o coreano” e, quindi, particolarmente pericolosi, non riportando, in quanto del tutto “clandestini”, alcuna etichetta circa la loro pericolosità e le precauzioni da utilizzare nel maneggio. Si conferma, pertanto, la costante attenzione delle Fiamme Gialle per arginare il pericolosissimo fenomeno del commercio di materiale esplodente illegale che ogni anno è causa di incidenti anche gravissimi con numerosi feriti, fra cui molti bambini.