Cucciolo di cane incastrato in una presa d’aria: messo in salvo dai Vigili del fuoco (FOTO)

CATANZARO – La squadra dei Vigili del Fuoco con supporto nucleo SAF della sede Centrale è intervenuta questa mattina in Loc. Giovino, nel comune di Catanzaro per il recupero di un cucciolo di cane. Il cucciolo, intrufolatosi da una presa d’aria esterna, era caduto all’interno di un vespaio ossia una serie di intercapedini realizzate nelle fondamenta della costruzione al fine di migliorare le condizioni dell’ambiente abitativo. Le operazioni di recupero, rese particolarmente difficoltose per gli spazi angusti hanno richiesto un particolare lavoro svolto dal personale Vigili del fuoco.

Si è provveduto infatti, non potendo recuperare il cane dalle feritoie esistenti, a creare una piccola apertura in prossimità della zona in cui il cucciolo era posizionato e in questo modo i Vigili sono riusciti a raggiungerlo e metterlo in salvo. Momenti di apprensione da parte dei proprietari dell’abitazione che, hanno seguito tutte le fasi d’intervento permettendo ai Vigili del fuoco di poter operare senza indugio pur di recuperare il cucciolo. Grande dimostrazione di gratitudine anche dai numerosi abitanti della zona che, incuriositi dalla presenza dei vigili del fuoco, si erano portati sul posto per assistere al salvataggio. Il cucciolo recuperato era in perfetto stato di salute.