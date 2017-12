Violenza sessuale su minore, ex consigliere comunale resta in carcere

Le accuse sono gravi e l’ex consigliere comunale Luigi Muraca resta in carcere.

LAMEZIA TERME – Muraca era stato fermato il 7 dicembre dalla Guardia di finanza con un’accusa pesantissima: violenza sessuale su una minore. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha deciso che l’ex consigliere comunale di Lamezia Terme resterà in carcere ed ha respinto la richiesta dei legali dell’uomo che ne avevano chiesto la scarcerazione. L’ex consigliere era stato fermato dalla Guardia di finanza in esecuzione di un provvedimento emesso del Procuratore della Repubblica di Lamezia, Salvatore Curcio. Il fermo era stato successivamente convalidato dal Gip.



Muraca, 49 anni, fino a poche settimane fa era seduto in consiglio comunale, eletto nella lista di Forza Italia, vicino alle posizioni del parlamentare di Ala Pino Galati e, in consiglio comunale, componente del gruppo Alleanza civica con Mascaro. L’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata ed è accusato di aver abusato di una 14enne.