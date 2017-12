Agricoltura, Oliverio rimprovera Agea: “Migliorare il funzionamento del sistema”

Si è posto l’accento sulle problematiche da risolvere per consentire, al sistema agricolo calabrese, di porsi a livelli efficienti

CATANZARO – Il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, ieri ha formalmente rappresentato ad Agea una nota sulle problematiche da risolvere per consentire, al sistema agricolo calabrese, di porsi ai livelli di efficienza delle migliori regioni italiane. Infatti il Presidente, pur riconoscendo i positivi risultati relativi alla spesa complessiva a valere sul PSR Calabria 2014/2020, non ha esitato a porre in evidenza gli ambiti sui quali è necessario intervenire per migliorare il funzionamento dell’intero sistema. Facendo proprie le istanze di Arcea e del Dipartimento Agricoltura si è posto l’accento sulla necessità che i premi relativi alle misure a superficie abbiano tempi certi e rapidi per l’effettiva erogazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine tecnico/informatico che zavorrano l’intero sistema SIAN. Ancora, nella nota, il Presidente Oliverio, auspica che nessun rallentamento si verifichi in materia di attuazione delle misure ad investimento, al fine di consentire ai numerosi beneficiari di poter puntualmente svolgere i propri programmi aziendali.