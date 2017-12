Bando startup e spin-off: aperta la piattaforma per la presentazione delle domande

Il bando regionale, con un ammontare di 10 milioni di euro di risorse del Por 14-20, sostiene la creazione di startup e spin-off della ricerca

CATANZARO – Il dipartimento Presidenza comunica che, in relazione alla Fase 1 del bando startup e spin-off, i termini per la presentazione delle domande alla prima call sono fissati dalle ore 12 di mercoledì 27 dicembre e fino alle ore 12 del 26 gennaio 2018. La piattaforma per la presentazione delle istanze è dunque disponibile sul portale istituzionale Calabria Europa nella pagina dedicata al bando. La domanda dovrà essere compilata online, sottoscritta digitalmente e inviata mediante procedura telematica.

