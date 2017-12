Sfondano la porta di casa e tentano di rapire una donna per violentarla

I carabinieri, allertati dalla donna, sono riusciti ad arrivare in tempo e arrestare i due malviventi. Movente ancora ignoto

CATANZARO – Una nottata da incubo, quella subita da una donna nel catanzarese che si è vista sfondare la porta di casa da due uomini. I malviventi stavano irrompendo in casa con l’intento di rapire la donna e abusarne sessualmente ma, prontamente, è riuscita a chiamare il 112, dando ai carabinieri l’esatta indicazione per raggiungere la sua abitazione. La Centrale Operativa del Comando Provinciale ha così avvertito una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che, in quel momento, stava effettuando proprio dei controlli nel quartiere. Durante il tragitto, la vittima è rimasta in comunicazione con il 112 riferendo con animo concitato che i due erano riusciti a scardinare l’ingresso e stavano entrando in casa. Dopo pochi istanti i militari sono arrivati sul posto notando la presenza di un’auto lasciata aperta e una scala messa sul cancello di recinzione in legno dell’abitazione.

I carabinieri, sentite le urla della donna, hanno scavalcato il cancello, che era chiuso e sono entrati beccando i due uomini che, in piedi, urlavano sia contro la vittima, manifestando il chiaro intento di portarla via da casa e abusarne sessualmente; che nei confronti del compagno, che era stato invece costretto ad adagiarsi sul pavimento. I malviventi sono stati immobilizzati e poi identificati in K.E., 42enne, e W.N., 47enne, già noti ed entrambi pluripregiudicati per reati contro la persona. I due uomini sono stati pertanto arrestati per sequestro di persona e violazione di domicilio con violenza sulle cose in concorso e condotti presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. In sede di convalida, il Tribunale del capoluogo, tenuto conto della gravità indiziaria nei confronti degli indagati e della loro pericolosità sociale, oltre a convalidarne l’arresto in flagranza ne ha disposto la custodia in carcere.