Il presepe allestito dagli scout dato alle fiamme nella piazza ‘appaltata’

Non ancora identificati gli autori del deplorevole atto vandalico

REGGIO CALABRIA – Persone non identificate hanno dato alle fiamme, nella notte, il presepe allestito dagli scout che operano sul territorio del quartiere Catona di Reggio Calabria. La natività completamente ridotta in cenere in conseguenza del raid vandalico, era stata realizzata in piazza Matteotti. Sulla vicenda interviene l’associazione “Nuova Solidarietà” che parla di “gesto vile compiuto da scellerati” ed esprime la propria vicinanza al gruppo scout del quartiere reggino. “Non saranno questi atti di violenza – si afferma in una nota dell’associazione – a fermare un cammino d’inclusione sociale”.

“Esprimiamo piena vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti di questi ragazzi che, con amore e passione, operano ogni giorno promuovendo attivita’ sociali in favore della comunita’ catonese, cui va la nostra piena solidarieta’ per questo vile gesto”. E’ quanto dichiarano il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ ed il consigliere comunale Enzo Marra. “A prescindere dal fatto che si sia trattato di una ragazzata o di un messaggio intimidatorio nei confronti di qualcuno – hanno aggiunto Falcomata’ e Marra – l’incendio di un presepe artigianale, costruito dai ragazzi del quartiere, e’ un episodio grave sul quale e’ necessario che l’intera comunita’ si interroghi. Proprio la piazza Matteotti, dove e’ stato allestito il presepe, sara’ interessata nei prossimi mesi da un cospicuo intervento di rigenerazione urbana programmato dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei finanziamenti dei Patti per il Sud”.