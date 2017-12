Fiat Multipla si ribalta in galleria, ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 08.50. Coinvolta una Fiat Multipla di colore grigio chiaro che si è ribaltata.

CATANZARO – Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta stamattina nella galleria Sansinato, in direzione Catanzaro per un incidente stradale. Una Fiat Multipla, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. A bordo solo il conducente che ha riportato lievi ferite e contusioni e che è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. A seguito dell’incidente si sono verificati disagi per la viabilità e il traffico ha subito notevoli rallentamenti.