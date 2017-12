Pedone travolto e ucciso sulla statale 106 jonica

Rilievi della polizia stradale per stabilire la dinamica dell’incidente

CROTONE – Un’altra vittima sulla strada statale 106. Una persona è morta, ieri sera, dopo essere stata investita da un automezzo al chilometro 236, nel territorio del comune di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La tragedia si è consumata nel tratto di ss 106 già teatro di diversi incidenti mortali che hanno coinvolto soprattutto i migranti ospitati nel centro di accoglienza Sant’Anna. Il giovane deceduto prima di arrivare in ospedale pare fosse un nigeriano che camminava sul ciglio della strada quando è stato travolto da Lancia y in corsa intorno alle 21.00 di ieri sera vicino l’aeroporto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, e gli operai dell’Anas, che in serata hanno riportato la circolazione alla normalità dopo i rallentamenti al transito registrati nelle ore successive all’incidente mortale. La vittima al momento del decesso non aveva con sé documenti sono quindi in corso indagini per risalire alla sua identità.