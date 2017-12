Finte volontarie rapinano un’anziana, arrestate

La polizia ha arrestato per il reato di rapina due donne del luogo, una di 49 anni ed una di 40 anni, entrambe incensurate.

PALMI (RC) – Gli agenti della Polizia di Stato, dopo una segnalazione giunta al 113, si sono recati presso l’abitazione di un’anziana donna, in quanto, poco prima, due donne erano entrate dentro l’abitazione della vittima con la scusa di far parte di un’associazione di volontariato e, dopo aver aggredito la donna, le hanno sottratto un orecchino in oro ed una fede nuziale che portava addosso.

Nell’immediatezza del fatto, grazie alla descrizione delle due donne fornita dalla vittima, gli agenti hanno riconosciuto una delle due autrici del reato e si sono recati nella sua abitazione, dove sono state trovate le due rapinatrici con la refurtiva poi riconosciuta dalla legittima proprietaria. Dopo le formalita’ di rito, cosi’ come disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi, le due donne sono state poste al regime degli arresti domiciliari.