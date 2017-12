Denunciato adolescente trovato con petardi nello zainetto

Lo studente si sospetta volesse vendere i fuochi d’artificio ai compagni di scuola



CATANZARO – E’ stato trovato in possesso di 63 botti di fabbricazione clandestina e di elevata pericolosità che teneva in uno zainetto per venderli, probabilmente, ai compagni di scuola. Un minore, studente in un istituto di Lamezia Terme, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Ps alla Procura per i minorenni di Catanzaro. Il materiale esplodente era contenuto nello zainetto in uso al ragazzo che avrebbe avviato la vendita tra i compagni. I botti, molto pericolosi, sono stati sequestrati e catalogati grazie alla segnalazione del responsabile dell’istituto scolastico frequentato dal ragazzo.

In un’armeria di Davoli, invece, personale specializzato antisabotaggio del Nucleo regionale artificieri della Questura di Catanzaro ha sequestrato oltre 72 imballi contenenti 500 chilogrammi di fuochi pirotecnici. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato. Gli agenti, nel corso di alcuni controlli hanno trovato il materiale che era stato posto in vendita in eccesso rispetto al limite prescritto nella licenza. Inoltre, alcuni altri prodotti esplosivi erano privi dell’obbligatoria registrazione ed omologazione Ce.