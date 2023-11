118, assunti in Calabria 87 medici convenzionati. Il Saues esulta

NAPOLI – “Il passaggio di ben 87 medici convenzionati di emergenza territoriale alla dipendenza delle Asl calabresi è un’ottima notizia”. Lo affermano Paolo Ficco ed Emilio Leuzzi, rispettivamente presidente nazionale e referente regionale medici convenzionati della Calabria del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria-118.

“Si tratta – spiegano – del coronamento di una lunga ed estenuante battaglia condotta dal nostro sindacato a tutti i livelli, con ben sette manifestazioni tenute a Roma, cinque presso il Ministero della Salute e due a Montecitorio. Un successo sindacale oltre ogni più rosea aspettativa, reso possibile con l’approvazione del Decreto del 30 marzo scorso, provvedimento che ha di fatto risollevato gli animi dei tanti medici convenzionati che avevano perso ogni speranza”.

“Auspichiamo che quanto avvenuto in Calabria – aggiunge Paolo Ficco – possa avvenire anche nelle altre Regioni italiane, soprattutto in Campania, Puglia Toscana e in Abruzzo e Umbria, non solo per rendere giustizia alle legittime aspirazioni che questi preziosi operatori sanitari nutrono da almeno dieci anni, ma anche per garantire un adeguato servizio sanitario in emergenza-118 ai cittadini, tenuto conto che gran parte dei medici convenzionati di emergenza territoriale stanno transitando in altri servizi, con enorme danno per l’ assistenza sanitaria in emergenza sul territorio e di pronto soccorso”.

“Adesso – conclude Ficco – serve però uno sforzo ulteriore: il riconoscimento a questi medici dell’anzianità di servizio maturata in regime di convenzione. Su questo chiediamo al governo il massimo ascolto”.