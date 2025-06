10eLotto: il week-end premia la Calabria con 81mila euro. A Guardia Pimontese vinti 20mila euro

- Advertisement -

COSENZA – Calabria protagonista con il 10eLotto. Nei concorsi di venerdì 13 e sabato 14 giugno, come riporta Agipronews, un “9” Oro, con una giocata da 4 euro, regala 50mila euro a un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Da segnalare anche 20mila euro vinti a Guardia Piemontese, provincia di Cosenza con una schedina giocata lungo la Strada Statale 18, un colpo da 6mila euro a Palmi (sempre nel reggino) e i 5mila euro di Catanzaro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.