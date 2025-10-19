Segnala una notizia

Calabria tra le più colpite dagli incendi: da giugno oltre 8.000 interventi

Calabria

Dal 15 giugno a oggi sono stati 68.403 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per contrastare gli incendi boschivi in Italia: un dato in aumento rispetto allo scorso anno

5 minuti fa

ROMA – Per contrastare gli incendi di bosco e vegetazione sul territorio italiano, dal 15 giugno ad oggi, sono stati 68.403 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. Il dato indica un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I mezzi della flotta aerea del Corpo nazionale hanno svolto 2.516 missioni antincendio per un totale di 4.984 ore di volo, 22.697 lanci di acqua e sostanze estinguenti.

Le regioni più colpite sono state la Sicilia con 13.495 interventi, la Puglia con 13.255, la Calabria con 8.021, il Lazio con 7.865 e la Campania con 7.833. Nelle aree naturali protette il Corpo nazionale è intervenuto 1.799 volte per svolgere attività di antincendio boschivo: 699 le operazioni svolte nei territori dei Parchi nazionali e 1.100 quelli nei Parchi Regionali.

Nel 2024 furono 56.703 le operazioni di spegnimento, 4.924 le ore di volo effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale e 20.773 i lanci tra acqua, sostanze ritardanti ed estinguenti

