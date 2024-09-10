Calabria

Minacciava moglie e figlie facendole vivere in uno stato di terrore, arrestato un 40enne

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Un uomo di 40 anni é stato arrestato dalla polizia a Gioia Tauro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati....

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione e programmazione»

Calabria
RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...

San Giovanni in Fiore, Succurro e l’incontro con Elia, salvo dopo un grave incidente:...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Ieri la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha ricevuto la visita del giovane Elisa Succurro,...
Ros arresti bizia

Operazione dei Ros: catturati a Ibiza tre latitanti di spicco della ’ndrangheta a Roma...

Calabria
IBIZA - I carabinieri del ROS, insieme al personale della Comisarìa General de Informacion Policia Nacional spagnola, a conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale,...
unical

Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le aspiranti matricole

Università
RENDE - Torna un nuovo appuntamento con "Unical ti presento Campus", una delle otto giornate di open day estive previste dall'Università di Carcavacata per...

Incidente nella notte sulla SS18 ad Acquappesa: auto si ribalta dopo un violento schianto....

Tirreno
ACQUAPPESA (CS) - Nella notte sulla SS18, all’altezza di Acquappesa, si è verificato un violento incidente. Un uomo, per cause ancora in fase di...

Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri a piedi da...

Provincia
COSENZA - Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli...
Regionali Costa Tridico

Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire, è innovatore»

Calabria
ROMA - "In Calabria c'è l'urgenza di fare presto". Lo spiega in una intervista a La Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano del...

Controlli straordinari sui guidatori: denunce, sanzini per guida in stato di ebbrezza e ritiro...

Calabria
LOCRI (RC) - Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi,...

Festival Euromediterraneo, domani ad Altomonte arriva Stefano De Martino con il suo “Meglio Stasera”

Provincia
ALTOMONTE (CS) - Domani sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con il Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dopo Luca Ward, al teatro Costantino Belluscio arriva Stefano...

