Idropulitrice professionale per uffici: ecco come sceglierla

L’idropulitrice è entrata in commercio da pochi anni ma è già un successo: sono sempre più numerose, infatti, le persone che ne posseggono una e la utilizzano in casa o in ufficio



.

Questo prodotto riesce a generare un getto d’acqua ad alta pressione grazie a un motore e a una pompa. È uno strumento molto pratico e dalle funzioni polivalenti, può essere utilizzato in varie operazioni di pulizia con grande efficienza e garantendo risparmio di tempo e acqua.

L’idropulitrice è pensata per rimuovere completamente, anche lo sporco più difficile da togliere, grazie all’impiego del vapore acqueo, che consente di arrivare dovunque senza bisogno di inginocchiarsi o di mettersi in posizioni scomode. Facile aspettarsi che si guadagnasse presto un’importante fetta di mercato. Peraltro, attualmente questi elettrodomestici sono meno ingombranti che in passato e possono essere utilizzati più spesso. Sono compatti e leggeri, facili da maneggiare. Riescono a detergere tutto lo spazio dell’ufficio e sono un valido aiuto anche per le pulizie quotidiane. Per trovare il prodotto che fa per voi potete fare una ricerca online sulle idropulitrici professionali.

Tipologie: acqua fredda o acqua calda

Ci sono vari criteri da considerare per fare la scelta migliore: in commercio ci sono vari tipi di idropulitrici, con una pressione che può arrivare a 1.000 bar. Si può scegliere tra idropulitrici ad acqua fredda e idropulitrici ad acqua calda: le prime sono particolarmente indicate per lo sporco incrostato, non grasso, mentre le seconde sono l’ideale per lo sporco oleoso.

Tipologie: a getto continuo o con selezione di pressione

Se la vostra azienda o la vostra sede di lavoro non è grandissima oppure presenta la stessa tipologia di pavimentazione nei vari spazi, il lavoro di pulizia è più semplice. Se, al contrario, l’ambiente di lavoro presenta diversi tipi di pavimenti, ogni superficie dovrà essere pulita con la giusta pressione: gli ultimi modelli di idropulitrici ad acqua calda garantiscono la pulizia di qualsiasi ambiente, permettendo di regolare di volta in volta la pressione in base alle necessità .

Quali fattori considerare per scegliere al meglio

Il prodotto è, ormai, molto richiesto. È consigliabile rivolgersi ad aziende specializzate nella produzione di questi elettrodomestici perché essi raggiungono temperature elevate e bisogna avere un’attenzione particolare in termini di sicurezza. È opportuno scegliere un’azienda che garantisca un buon servizio post-vendita e che sia affidabile. Alcuni fattori possono essere valutati in autonomia, senza la necessità di doversi rivolgere ad esperti del settore. Sarà bene ricordare, quindi, che la portata dell’idropulitrice è di grande importanza, poiché senza un’adeguata quantità di acqua nel serbatoio il macchinario andrà ricaricato spesso. Per esempio, sono sconsigliate idropulitrici con una portata minore di 300 l/h e una pressione di 140 bar per uffici di ampia metratura. Anche la potenza, infatti, influisce sulla bolletta: se l’idropulitrice viene usata spesso e per spazi grandi, meglio optare per una macchina che consumi poco.

Portata, pressione e potenza, quindi, concorrono al risultato. Altro parametro importante è il materiale con cui è realizzato il gruppo pompa: per un uso frequente, i pistoni in ceramica e la testata in acciaio inox (che è più resistente alla corrosione) offrono maggiori garanzie sulla lunga durata della macchina. Ulteriori elementi da tenere in considerazione sono l’ingombro e il peso.

Questione prezzo e qualitÃ

Ci sono prodotti di ottima qualità che prevedono una spesa alla portata di tutti. Se lo spazio da pulire supera i 150/200mq, un prodotto professionale è la scelta migliore con la garanzia di prestazioni e accessori all’altezza dei vostri standard.