Bruciata l’auto di un rappresentante sindacale della Uil, raccolta di solidarietà tra i lavoratori

REGGIO CALABRIA – Grave atto intimidatorio ai danni di Gabriele Labate, rappresentante sindacale della Uil e componente della RSU Uilm nello stabilimento Hitachi di Torre Lupo: nella notte ignoti hanno dato alle fiamme la sua automobile. A rendere nota la vicenda è la Uilm Calabria, che in una nota ha espresso “piena solidarietà a Labate, vittima di un vile e grave atto intimidatorio”.

Nel corso di un incontro istituzionale svoltosi nella Camera sindacale della Uil di Reggio Calabria, alla presenza del segretario nazionale Bruno Cantonetti, del segretario confederale Santo Biondo e del segretario generale della Uil reggina Giuseppe Rizzo, la struttura regionale Uilm ha consegnato a Labate un assegno simbolico, frutto di una raccolta di solidarietà promossa tra lavoratori e delegati di tutta Italia, come gesto concreto di vicinanza.

“Un gesto concreto per un collega che ha subito un atto inaccettabile – ha dichiarato Cantonetti –. La solidarietà è la risposta più forte e immediata che possiamo dare a chi viene colpito per il proprio impegno sindacale”. Il segretario Santo Biondo ha evidenziato come la risposta collettiva debba fondarsi su solidarietà, denuncia e impegno per la legalità: “Quello compiuto contro Gabriele Labate – ha detto – è un gesto esecrabile e squallido, legato a dinamiche interne al mondo del lavoro. È un atto che attenta alla serenità di ogni operaio dello stabilimento Hitachi e non ha colpito solo Gabriele”. Dal canto suo, il segretario generale Antonio Laurendi ha ribadito la compattezza dell’organizzazione regionale: “Difendere Labate significa difendere la libertà di rappresentanza e la dignità del lavoro”.