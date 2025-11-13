Blitz sull’A2 a Rende, fermata donna con oltre 3 chili di cocaina nascosti in auto

RENDE (CS) – Un importante sequestro di sostanze stupefacenti è stato effettuato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Cosenza Nord, nel territorio di Rende. A seguito di una mirata segnalazione, la Squadra Volante della Questura di Cosenza, con il supporto degli agenti della Squadra Mobile, ha fermato una 47enne di origine svizzera, residente nella provincia di Reggio Calabria, trovata in possesso di un ingente quantitativo di cocaina.

Gli agenti hanno fermato la donna mentre viaggiava a bordo di una Fiat Punto, scoprendo tre panetti di cocaina per un peso complessivo di 3,3 chilogrammi, nascosti con cura sotto la paratia del parabrezza e all’interno di una borsa frigo collocata sotto il sedile. La droga, destinata presumibilmente al mercato locale e regionale, è stata posta sotto sequestro, mentre la conducente è stata arrestata e condotta in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.