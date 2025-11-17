Segnala una notizia

Bikers del gruppo “No Surrender Cosenza” portano doni ai bambini ricoverati all’Annunziata

Una giornata promossa dai bikers che ha scaldato il cuore dei piccoli pazienti. La consegna dei doni e di sorrisi per un grande gesto di solidarietà

23 secondi fa

bikers annunziata no surrender cosenza 01

COSENZA – Un gruppo di bikers dal cuore grande ha trasformato le due ruote in veicoli per portare gioia. I Bikers del gruppo No Surrender Cosenza hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Annunziata di Cosenza, portando regali e sorrisi ai bambini ricoverati. Con le loro moto, un furgone carico di regali e le iconiche giacche di pelle indossate, i motociclisti hanno varcato le porte dell’ospedale trasformando una domenica come altre, in un momento speciale per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

bikers annunziata no surrender cosenza 04

Un po’ di felicità e spensieratezza ai bambini che affrontano momenti difficili e un piccolo gesto che fa la differenza. L’iniziativa dei No Surrender Cosenza non è solo un’occasione di solidarietà, ma anche un esempio di come passione e impegno possano unirsi per sostenere chi è in difficoltà. I sorrisi dei bambini e la gratitudine del personale medico e dei genitori, hanno reso l’incontro indimenticabile, dimostrando che anche dietro una giacca di pelle e un casco, può nascondersi un grande cuore.

bikers annunziata no surrender cosenza 03

bikers annunziata no surrender cosenza 02

