Bikers del gruppo “No Surrender Cosenza” portano doni ai bambini ricoverati all’Annunziata
Una giornata promossa dai bikers che ha scaldato il cuore dei piccoli pazienti. La consegna dei doni e di sorrisi per un grande gesto di solidarietà
COSENZA – Un gruppo di bikers dal cuore grande ha trasformato le due ruote in veicoli per portare gioia. I Bikers del gruppo No Surrender Cosenza hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Annunziata di Cosenza, portando regali e sorrisi ai bambini ricoverati. Con le loro moto, un furgone carico di regali e le iconiche giacche di pelle indossate, i motociclisti hanno varcato le porte dell’ospedale trasformando una domenica come altre, in un momento speciale per i piccoli pazienti e le loro famiglie.
Un po’ di felicità e spensieratezza ai bambini che affrontano momenti difficili e un piccolo gesto che fa la differenza. L’iniziativa dei No Surrender Cosenza non è solo un’occasione di solidarietà, ma anche un esempio di come passione e impegno possano unirsi per sostenere chi è in difficoltà. I sorrisi dei bambini e la gratitudine del personale medico e dei genitori, hanno reso l’incontro indimenticabile, dimostrando che anche dietro una giacca di pelle e un casco, può nascondersi un grande cuore.
