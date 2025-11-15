Biker scivola e batte la spalla mentre è sul Pollino, interviene il Soccorso Alpino

SARACENA (CS) – Un ciclista, nella giornata di oggi, ha perso il controllo della sua mountain bike ed è scivolato battendo violentemente la spalla, procurandosi un trauma. Si trovava insieme ad altri due ciclisti sul Pollino, in zona Timpone della Magara, un ampio altopiano naturale del Gruppo Monti del Caramolo a 1700 metri di quota, nel territorio del Comune di Saracena.

L’allerta è partita intorno alle 12 di oggi verso la Centrale Operativa del 118. I tecnici del Soccorso Alpino calabrese sono così intervenuti per soccorrere il ciclista di 54 anni. L’uomo è stato rapidamente individuato e raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino che già si trovavano in zona per un’attività formazione, e dopo averne verificato le condizioni di salute, lo hanno accompagnato sulla strada asfaltata dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.