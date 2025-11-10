Aviosuperficie di Scalea, Gaetano Bruno contro il sindaco: «Dice il falso, basta vendere fumo»

SCALEA (CS) – Non si ferma il dibattino nato intorno all’aviosuperficie di Scalea che ha ricevuto dopo un lungo iter un importante finanziamento dalla Regione Calabria. Quasi 2 milioni di euro accolti con favore da tutti, polemiche a parte. L’ex sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta negli scorsi giorni aveva accusato l’attuale amministrazione guidata da Mario Russo che aveva annunciato il finanziamento plaudendo al lavoro fatto, di “vivere di luce riflessa” rivendicando la paternità del finanziamento. Russo non aveva fatto attendere la risposta e aveva controbattuto: “Meriti che non esistono”.

Ad intervenire nella vicenda ora è Gaetano Bruno, già presidente del Consiglio comunale, che si scaglia contro Russo dicendo: “Basta con le menzogne”. Analizza nel dettaglio tutti i documenti ufficiali, ripercorre l’iter amministrativo e accusa l’attuale amministrazione di “dire il falso” in quanto vuole “distorcere la realtà a uso e consumo proprio”.

“Questo finanziamento rappresenta un passaggio concreto e strategico nella visione di sviluppo che la nostra amministrazione sta portando avanti fin dai primi giorni del suo insediamento – ammissione falsa secondo Bruno – L’attuale amministrazione non ha dovuto fare nulla per l’accoglimento del finanziamento se non una delibera di giunta per validare la scheda progettuale realizzata dall’ufficio tecnico”.

“Il finanziamento – continua – conferma la capacità di interlocuzione istituzionale e la credibilità del nostro Comune nei confronti della Regione Calabria e degli altri enti territoriali, e segna l’inizio di una nuova stagione di investimenti mirati, basati su una visione chiara di sviluppo sostenibile, infrastrutturale e turistico”. Anche questa affermzione dell’attuale amministrazione è falsa per Bruno “nella misura in cui quando si parla di credibilità del comune di Scalea si intende riferirsi all’attuale amministrazione che nulla ha prodotto per ottenere il finanziamento”.

Aviosuperficie di Scalea, Bruno “smonta” tutte le affermazioni del sindaco

Il presidente del consiglio comunale rincara la dose e punto per spunto “smonta” tutte le affermazioni del primo cittadino di Scalea: “Il secondo intervento dove il sindaco di Scalea diceva di voler fare chiarezza è ancora più falso”. Il motivo? “L’intervento di efficientamento dell’Aviosuperficie di Scalea è il risultato di una visione chiara e di un’azione concreta. Non è frutto del caso, né di eredità lasciate da altri. È il segno di un’amministrazione che sa dove vuole andare e come arrivarci”. Falso anche questo per Bruno che ricorda come “l’iter è precedente”.

Vera, invece, l’affermazione che “La Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 27 dicembre 2024, che ha ridestinato risorse a progetti di rilevanza strategica, è stata adottata quando la precedente amministrazione era già decaduta” tranne un piccolo particolare, ricorda, “decaduta da 3 giorni e lo capisce anche un bambino che tutta la procedura non è stata certo avviata il 23 dicembre per concludersi il 27 dicembre – continua – tanto più che nella stessa delibera di giunta comunale si richiama il finanziamento del 2022”.

False anche le affermazioni che parlano di un “percorso progettuale coerente e dialogato con la Regione Calabria”. Bruno ricorda come il progetto “era già stato individuato al momento della delibera di giunta regionale del 27 dicembre 2024 quindi già esistente. Nessuna interlocuzione della nuova amministrazione è stata determinante. E dulcis in fundo, il 3 novembre il sindaco non era neanche presente in giunta per deliberare sull’intervento di efficientamento dell’aviosuperficie di Scalea”.

“Basta vendere fumo alla cittadinanza. In questi 5 mesi, oltre ad intascare le indennità e a fare campagna elettorale per le regionali questa amministrazione non ha fatto nulla e farebbe bene ad evitare di insultare l’intelligenza della popolazione con queste menzogne”.