Autostazione di Cosenza: nuove tensioni, uomo infastidisce i pendolari. Interviene la Polizia

COSENZA – Non c’è pace per l’area dell’Autostazione di Cosenza. Dopo il grave episodio sabato scorso con due persone che, a bordo di uno scooter hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ad altezza uomo, ieri sera, ancora tensioni si sono registrati tra le corsie dei pullman. Secondo quanto ricostruito un soggetto, in evidente stato di alterazione, avrebbe lanciato oggetti contro alcuni pendolari presenti. Si tratterebbe di una persona nota alle forze dell’ordine per altri episodi simili. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato.

Autostazione di Cosenza, cittadini preoccupati

Un’area, quella delle autolinee, diventata quasi invivibile per residenti, commercianti, cittadini e pendolari costretti a frequentarla per gli spostamenti. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati tanti gli appelli per rafforzare la sicurezza a causa degli episodi di risse e addirittura sparatorie. Tant’è che in molti avevano richiesto l’istituzione di un posto fisso di polizia nella zona. Nonostante i controlli da parte delle forze dell’ordine, sia di giorno che nelle ore serali, la situazione non sembra essere migliorata.