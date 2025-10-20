Auto in fiamme e paura crescente: è allarme sicurezza a Spezzano Albanese

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Un’escalation criminale che preoccupa i cittadini di Spezzano Albanese. L’ultima notte è stata segnata da un nuovo inquietante episodio: due auto sono state completamente distrutte da un incendio in località Fossa del Lupo. Il rogo è divampato intorno alle tre del mattino, preceduto da un forte boato che ha svegliato i residenti.

Le vetture, tra cui una Ford Kuga, erano parcheggiate proprio sotto l’abitazione dei proprietari. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori, ma le auto sono state irrimediabilmente compromesse. Sul posto anche i carabinieri, che stanno conducendo i rilievi e le indagini per chiarire la natura dell’incendio.

L’ipotesi dolosa, già confermata in altri casi, è ancora una volta al vaglio degli inquirenti. Numerosi sono stati gli incendi ma anche altri episodi di criminalità tra cui uno scippo in pieno centro ai danni di un’anziana ed il furto sacrilego dell’Ostia Magna nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che ha profondamente colpito la sensibilità della comunità. Le forze dell’ordine, intanto, proseguono le indagini cercando possibili collegamenti tra i diversi episodi.