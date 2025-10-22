Segnala una notizia

AttivaRende soddisfatta per il risultato di Tridico in città: «Ora tavoli tematici per il confronto con i cittadini»

Area Urbana

All’assemblea del Museo del Presente confermata la vitalità del centrosinistra rendese. In arrivo una serie di tavoli di discussione aperti sulle principali questioni cittadine

21 secondi fa

Comune di Rende municipio

RENDE – Si è svolta presso il Museo del Presente la partecipata assemblea di AttivaRende, alla quale hanno preso parte il consigliere comunale Massimo La Deda e l’assessora alle Politiche sociali Daniela Ielasi.

L’incontro, introdotto da Mimmo Talarico, è stato l’occasione per analizzare l’esito elettorale e rilanciare l’azione politica del movimento. In apertura, è stato sottolineato con soddisfazione il brillante risultato ottenuto in città dalla coalizione progressista guidata da Pasquale Tridico, che a Rende ha registrato la miglior performance tra i comuni calabresi sopra i cinquemila abitanti. Un dato che, nonostante la sconfitta su scala regionale, conferma – secondo i promotori – il radicamento e la vivacità del centrosinistra nel territorio rendese.

Mimmo talarico AttivaRende

Nel corso dei lavori, La Deda e Ielasi hanno illustrato lo stato dell’attività amministrativa, evidenziando il clima positivo che si respira sia in Consiglio comunale che all’interno della giunta. Hanno inoltre ribadito l’impegno del sindaco e dell’esecutivo per il miglioramento dei servizi e per una programmazione attenta alle esigenze della comunità.

AttivaRende – è stato ribadito – intende continuare a contribuire alla vita democratica della città, promuovendo un dialogo costante tra amministrazione, cittadini e associazioni. In questa direzione, il movimento ha annunciato l’avvio, già dalla prossima settimana, di una serie di tavoli tematici aperti e partecipati dedicati alle principali questioni cittadine: welfare, urbanistica, trasporti e cultura. Gli incontri, spiegano i promotori, saranno momenti di ascolto, confronto e proposta, ma anche strumenti di controllo democratico sulle politiche locali.

