RENDE – Si è svolta presso il Museo del Presente la partecipata assemblea di AttivaRende, alla quale hanno preso parte il consigliere comunale Massimo La Deda e l’assessora alle Politiche sociali Daniela Ielasi.

L’incontro, introdotto da Mimmo Talarico, è stato l’occasione per analizzare l’esito elettorale e rilanciare l’azione politica del movimento. In apertura, è stato sottolineato con soddisfazione il brillante risultato ottenuto in città dalla coalizione progressista guidata da Pasquale Tridico, che a Rende ha registrato la miglior performance tra i comuni calabresi sopra i cinquemila abitanti. Un dato che, nonostante la sconfitta su scala regionale, conferma – secondo i promotori – il radicamento e la vivacità del centrosinistra nel territorio rendese.

Nel corso dei lavori, La Deda e Ielasi hanno illustrato lo stato dell’attività amministrativa, evidenziando il clima positivo che si respira sia in Consiglio comunale che all’interno della giunta. Hanno inoltre ribadito l’impegno del sindaco e dell’esecutivo per il miglioramento dei servizi e per una programmazione attenta alle esigenze della comunità.

AttivaRende – è stato ribadito – intende continuare a contribuire alla vita democratica della città, promuovendo un dialogo costante tra amministrazione, cittadini e associazioni. In questa direzione, il movimento ha annunciato l’avvio, già dalla prossima settimana, di una serie di tavoli tematici aperti e partecipati dedicati alle principali questioni cittadine: welfare, urbanistica, trasporti e cultura. Gli incontri, spiegano i promotori, saranno momenti di ascolto, confronto e proposta, ma anche strumenti di controllo democratico sulle politiche locali.