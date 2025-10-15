Area Urbana
Arte e confronto creativo: alla Casa delle Cultura di Cosenza riparte “Agorà”
Il 17 ottobre l’inaugurazione della mostra “Monocromo” dell’artista Francesca Marini Serra apre la nuova stagione culturale diretta da Vera Segreti. In programma mostre, musica, teatro e formazione
COSENZA – La Casa delle Culture di Cosenza torna a pulsare di arte, idee e creatività. Riparte ufficialmente “Agorà”, il progetto culturale permanente diretto da Vera Segreti, che da anni rappresenta un presidio attivo per la scena artistica calabrese. L’inaugurazione della nuova stagione culturale è prevista per venerdì 17 ottobre alle 18:00, nella Sala Andrea Pazienza, con la mostra “Monocromo: l’infinito delle piccole cose” dell’artista Francesca Marini Serra.
L’evento sarà aperto dai saluti della direttrice Vera Segreti, che presenterà la nuova programmazione di Agorà, pensata per valorizzare il talento contemporaneo e rendere la cultura partecipata, accessibile e inclusiva. Interverranno anche Antonietta Cozza, delegata alla cultura del Comune di Cosenza, e Massimo Melicchio, artista e curatore.
La mostra sarà visitabile anche il 18 e 19 ottobre, dalle 16:30 alle 20:00, negli spazi della Casa delle Culture, che si conferma polo culturale aperto alla città. Il progetto Agorà prevede nei prossimi mesi una ricca offerta tra esposizioni, musica, teatro, fotografia, letteratura e laboratori formativi. “Siamo pronti a dare il via a una nuova e grande stagione – afferma la direttrice artistica Vera Segreti – Agorà tornerà a ospitare molti tra i migliori artisti calabresi. A breve annunceremo anche nuovi progetti legati alla formazione, un ambito che ci sta molto a cuore”.
