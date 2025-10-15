Arte e confronto creativo: alla Casa delle Cultura di Cosenza riparte “Agorà”

COSENZA – La Casa delle Culture di Cosenza torna a pulsare di arte, idee e creatività. Riparte ufficialmente “Agorà”, il progetto culturale permanente diretto da Vera Segreti, che da anni rappresenta un presidio attivo per la scena artistica calabrese. L’inaugurazione della nuova stagione culturale è prevista per venerdì 17 ottobre alle 18:00, nella Sala Andrea Pazienza, con la mostra “Monocromo: l’infinito delle piccole cose” dell’artista Francesca Marini Serra.

L’evento sarà aperto dai saluti della direttrice Vera Segreti, che presenterà la nuova programmazione di Agorà, pensata per valorizzare il talento contemporaneo e rendere la cultura partecipata, accessibile e inclusiva. Interverranno anche Antonietta Cozza, delegata alla cultura del Comune di Cosenza, e Massimo Melicchio, artista e curatore.

La mostra sarà visitabile anche il 18 e 19 ottobre, dalle 16:30 alle 20:00, negli spazi della Casa delle Culture, che si conferma polo culturale aperto alla città. Il progetto Agorà prevede nei prossimi mesi una ricca offerta tra esposizioni, musica, teatro, fotografia, letteratura e laboratori formativi. “Siamo pronti a dare il via a una nuova e grande stagione – afferma la direttrice artistica Vera Segreti – Agorà tornerà a ospitare molti tra i migliori artisti calabresi. A breve annunceremo anche nuovi progetti legati alla formazione, un ambito che ci sta molto a cuore”.