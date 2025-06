Zumpano, al via i lavori per la pulizia del Crati. Il sindaco: «la sicurezza al primo posto»

- Advertisement -

ZUMPANO (CS) – Proseguono con impegno e determinazione i lavori di pulizia dell’alveo del fiume Crati, un intervento di grande rilevanza ambientale e di prevenzione idrogeologica reso possibile grazie al protocollo d’intesa sottoscritto da Calabria Verde insieme ai Comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero e Zumpano. A esprimere piena soddisfazione per l’avvio degli interventi è il sindaco di Zumpano, Avv. Fabrizio Fabiano, che sottolinea l’importanza strategica dell’operazione:

“Si tratta di un momento cruciale per la sicurezza e la salute ambientale del nostro territorio. L’attività di pulizia dell’alveo del Crati, già in corso e in fase avanzata, rappresenta una misura concreta ed efficace per la riduzione del rischio di esondazioni, oltre che un passo fondamentale verso la valorizzazione e la tutela del nostro patrimonio naturale. Come Amministrazione comunale siamo fieri di aver contribuito attivamente a questa iniziativa, frutto di una collaborazione virtuosa con Calabria Verde e i Comuni limitrofi. È la dimostrazione che il lavoro sinergico tra istituzioni produce risultati tangibili per il bene collettivo.”

Anche il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente, Paolo Settembrino, ha voluto rimarcare il valore di un’azione condivisa e lungimirante:

“La salute dei nostri corsi d’acqua è fondamentale per la qualità della vita e per la sicurezza delle future generazioni. Interventi come questo vanno sostenuti con convinzione, perché rappresentano un modello virtuoso di gestione del territorio.” Il Comune di Zumpano continuerà a garantire la propria presenza e il proprio sostegno operativo nel corso dei lavori, monitorando da vicino lo stato di avanzamento degli interventi e mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie affinché l’azione di Calabria Verde si svolga nelle migliori condizioni possibili.