ZTL sotto controllo: 70 multe in pochi giorni, stretta della Polizia Locale a Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Sono state circa 70 le contravvenzioni elevate dalla Polizia Locale negli ultimi giorni, a fronte dell’intensificarsi dei controlli sulle ZTL, in prossimità del centro cittadino, disposti dal Comandante Gianpiero Scaramuzzo, su sollecitazione del Sindaco Franz Caruso, e coordinati dal sottotenente Francesco Lento. In particolare, è stato avviato un servizio straordinario, dalle ore 6,00 del mattino, volto proprio a perseguire ogni genere di abuso perpetrato da auto e motocicli nelle ZTL o nei pressi di queste ultime. Nel corso dei controlli sono state rilevate diverse soste irregolari. Altre irregolarità hanno riguardato l’esposizione sulle auto dei contrassegni per le persone con disabilità. Le verifiche hanno portato anche a rilevare una serie di parcheggi abusivi di motocicli sui marciapiedi in prossimità delle ZTL. Altre contravvenzioni sono state elevate ai residenti che non hanno ottemperato all’obbligo dell’esposizione del disco orario, quando superano i 30 minuti di sosta.

Un appello al rispetto delle regole di accesso alle ZTL è stato rivolto ancora una volta dal sindaco Franz Caruso ai cittadini e soprattutto agli automobilisti e ai motociclisti indisciplinati. “La città è di tutti – ha detto Franz Caruso – ma è importante che le regole siano rispettate. Non possiamo tollerare che il salotto buono della città non sia più l’isola pedonale del centro cittadino, ma diventi, di questo passo, un’isola felice per chi intende scorrazzarvi ignorando le prescrizioni vigenti. Seguiteremo ad intensificare i controlli e ad applicare le sanzioni. Chiediamo a tutti buon senso e rispetto per il decoro urbano e per il bene comune”. I controlli della Polizia Locale sono stati effettuati in prossimità dei varchi ZTL di viale degli Alimena, via Miceli, via Montesanto, via Arabia e via 24 Maggio. Il Comandante della Polizia Locale, Giampiero Scaramuzzo, ha annunciato che i controlli saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.